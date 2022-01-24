موسكو : الجهود متواصلة لصياغة جزء مهم للنص النهائي لمفاوضات فيينا

وفي تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الاثنين، كتب "اوليانوف" : لقد كانت هذه التجرية ناجحة، رغم ان هناك بعض القضايا المتعلقة بالنص النهائي والتي ماتزال عالقة.

يذكر ان كبير المفاوضين الايرانيين وممثلي الدول الاعضاء في مجموعة 4+1، التقوا صباح اليوم الاثنين في فندق كوبورغ بفيينا، لبحث القضايا المتبقية حول النصوص المتعلقة بـ "الضمانات" و"التحقق" من الغاء الحظر الظالم عن ايران؛ باعتباره الركيزة الاساسية للمفاوضات النووية الجارية في عاصمة النمسا.

المباحثات بين ايران والاطراف المفاوضة الاخرى اليوم، جاءت على امتداد اجتماع يوم امس، والذي انعقد لاول مرة منذ انطلاق الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا بمشاركة جميع الاطراف المفاوضة وخارج اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وبدات جولة المفاوضات الثامنة بين ايران ومجموعة 4+1، في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي، وقد حققت بعض التقدم لغاية الان وفق تاكيد كافة الوفود المشاركة.

انتهى ** ح ع