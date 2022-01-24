إيران تحجز بطاقة التأهل لمونديال اليد بالفوز على الكويت

وفي هذه المباراة التي اتسمت بندية كبيرة، انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة (11-11)، قبل أن يخطف المنتخب الإيراني الفوز في اللحظات الاخيرة من الشوط الثاني.

وحجز المنتخب الإيراني أولد بطاقات التأهل لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، بينما تلقى المنتخب الكويتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد الاولى امام البحرين.

وفي المباراة الاخرى ضمن المجموعة الثانية فاز المنتخب البحريني على نظيره العراقی 34-31 في ثاني خسارة للعراق بعد الاولى امام ايران.

وستلتقي ايران مع البحرين للتنافس على صدارة المجموعة بعد تاهل كليهما الى نهائيات كأس العالم.

انتهى ** 2342