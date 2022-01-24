٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84625549
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سفير اليابان: خوزستان محافظة مهمة للاستثمارات

سفير اليابان: خوزستان محافظة مهمة للاستثمارات

اهواز / 25 كانون الثاني / يناير/ارنا- تباحث سفير اليابان في إيران كازو توشي إيكاوا مع مساعد محافظ خوزستان للشؤون الاقتصادية آقا رضا فتوحي حول توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، معتبرا خوزستان بانها محافظة مهمة لتوظيف الاستثمارات فيها.

ووصف توشي أيكاوا محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب ايران، خلال لقائه الاثنين مع آقا رضا فتوحي، بأنها غنية بالكثير من مصادر الطاقة وذات اهمية كبيرة لليابان من حيث العلاقات والاستثمار.

واعتبر الغرض من زيارته لمحافظة خوزستان هو التعرف على الطاقات والقدرات المختلفة فيها عن كثب.

كما رحب السفير الياباني لدى إيران بتوطيد العلاقات مع إيران.

من جهته أعرب مساعد محافظ خوزستان فتوحي، خلال الاجتماع، عن أمله بمشاركة المزيد من المستثمرين اليابانيين في مشاريع المحافظة بالنظر لثرواتها وطاقاتها المختلفة في مجالات النفط والغاز والمياه.

كما وصف اليابان بأنها من الدول التي لها تاريخ تقني في مكافحة الكوارث الطبيعية وأعرب عن أمله في الاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال في خوزستان.

انتهى ** 2342

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