٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84625557
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اتفاق للتعاون بين ايران والعراق في مجال الادوية والمعدات الطبية والسياحة العلاجية

اتفاق للتعاون بين ايران والعراق في مجال الادوية والمعدات الطبية والسياحة العلاجية

طهران / 25 كانون الثاني / يناير/ارنا- اتفقت الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق على التعاون المشترك في مجال انتاج وتصدير الادوية والمعدات والاجهزة الطبية والسياحة العلاجية وخدمات التاهيل.

جاء ذلك بناء على اتفاقية للتعاون المشترك تم توقيعها بين رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بير حسين كوليوند ونظيره العراقي ياسين احمد عباس.

ومن اهم بنود الاتفاقية؛ تقديم الخدمات الطبية في مستوصفات المركز الطبي للحج والزيارة التابع لجمعية الهلال الاحمر الايراني في المدن المقدسة كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، والتعاون لاستقبال وعلاج المرضى العراقيين للعلاج في الجمهورية الاسلامية وتقديم خدمات التاهيل لهم وكذلك التعاون المتبادل وانجاز الاجراءات اللازمة في مجال انتاج وتصدير الادوية والمعدات والاجهزة الطبية وانجاز عملية التطعيم.

وتبلغ فترة الاتفاقية 10 اعوام وتم تنظيمها في اطار 7 بنود ومقدمة.

انتهى ** 2342

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