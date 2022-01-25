العراق يلتزم باتخاذ تدابير لمنع دخول مرضى كورونا الى إيران

والتقى رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بيرحسين كوليوند بوزير الصحة العراقي في بغداد وبحث معه سبل مراقبة الحدود البرية والجوية للبلدين لمنع دخول وخروج المصابين بمرض كورونا والمزيد من المتابعة لمنع اصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية مزيفة في العراق.

وقال وزير الصحة العراقي، هاني العقابي خلال اللقاء : قمنا باغلاق ثلاثة مختبرات في بغداد كانت تقوم بإصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية مزيفة للمسافرين المغادرين للعراق دون إجراء فحوصات.

وأضاف: بناء على طلب ايران بذلنا قصارى جهدنا لمتابعة هذا الموضوع عن كثب.

ورحب وزير الصحة العراقي باقتراح رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بير حسين كوليوند لإعداد قائمة بالمختبرات الموثوقة في كلا البلدين وقال: سنقوم قريبا بإدراج عدد محدد من المختبرات الموثوقة لمراقبتها في العراق، حتى يتمكن المسافرون الذين يغادرون العراق، من دخول إيران بشهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية صادرة من هذه المختبرات فقط.

انتهى** 1453