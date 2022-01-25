٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٩:٣٧ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84625621
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العراق يلتزم باتخاذ تدابير لمنع دخول مرضى كورونا الى إيران

العراق يلتزم باتخاذ تدابير لمنع دخول مرضى كورونا الى إيران

طهران / 25 كانون الثاني / يناير/ارنا- اکد وزير الصحة العراقي هاني العقابي على التزام بلاده باتخاذ تدابير لمنع دخول مرضى كورونا الى إيران، وقال: بناء على طلب إيران، قمنا بزيادة الرقابة على إصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية في مطاري بغداد والنجف.

والتقى رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بيرحسين كوليوند بوزير الصحة العراقي في بغداد وبحث معه سبل مراقبة الحدود البرية والجوية للبلدين لمنع دخول وخروج المصابين بمرض كورونا والمزيد من المتابعة لمنع اصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية مزيفة في العراق.

وقال وزير الصحة العراقي، هاني العقابي خلال اللقاء :  قمنا باغلاق ثلاثة مختبرات في بغداد كانت تقوم بإصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية مزيفة للمسافرين المغادرين للعراق دون إجراء فحوصات.

وأضاف: بناء على طلب ايران بذلنا قصارى جهدنا لمتابعة هذا الموضوع عن كثب.

ورحب وزير الصحة العراقي باقتراح رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بير حسين كوليوند لإعداد قائمة بالمختبرات الموثوقة في كلا البلدين وقال: سنقوم قريبا بإدراج عدد محدد من المختبرات الموثوقة لمراقبتها في العراق، حتى يتمكن المسافرون الذين يغادرون العراق، من دخول إيران بشهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية صادرة من هذه المختبرات فقط.

انتهى** 1453

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