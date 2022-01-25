ايران تتاهل الى لجنة التحكيم لاتحاد المصارعة العالمي

قم/ 14 شباط/فبراير/ارنا- أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن على الشعب البحريني أن يقف أمام السياسة الظالمة التي تُريدنا أن نكون جزءًا من الكيان الإسرائيلي والتي تعطي تمكينًا يوميًا لتل ابيب من أرض البحرين.