ايران تتاهل الى لجنة التحكيم لاتحاد المصارعة العالمي

وحصلت إيران على مختلف اللجان التابعة لاتحاد المصارعة العالمي.
وتم انتخاب رئيس لجنة التحكيم في اتحاد المصارعة الايراني "محمد مصلايي بور"، كعضو في لجنة التحكيم التابعة لاتحاد المصارعة العالمي.
انتهى**3276
طهران / 25 كانون الثاني / يناير/ارنا- تأهلت ايران الى لجنة التحكيم في اتحاد المصارعة العالمي بعد انتخاب ايراني كعضو في هذه اللجنة.
وحصلت إيران على مختلف اللجان التابعة لاتحاد المصارعة العالمي.
وتم انتخاب رئيس لجنة التحكيم في اتحاد المصارعة الايراني "محمد مصلايي بور"، كعضو في لجنة التحكيم التابعة لاتحاد المصارعة العالمي.
انتهى**3276
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