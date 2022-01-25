غريب أبادي يدین مجازر التحالف السعودي في اليمن

وفي رسالة إلى باشيليت کتب غریب أبادي الیوم الثلاثاء :شهد العالم يوم الجمعة 21 يناير / كانون الثاني ، مرة أخرى عملاً إجرامياً ادى الى استشهاد او جرح أكثر من 360 شخصا من بينهم 3 أطفال وذلك جراء غارات على سجن في اليمن.

وتابع : نفذ تحالف العدوان أكثر من 839 غارة جوية في يناير الماضي على المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية اليمنية مضيفا أن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي .

واکد عدم احترام هذه المبادئ سیوفر الارضیة لإحالة القضية إلى الجهات الدولية المختصة.

و اشار الى ان اليمن يستورد 90 % من احتياجاته الغذائية والدوائیة مضيفا ان التحالف اتخذ خطوات جادة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الی الشعب الیمني .

وقال ان التحالف قد ارتكب جريمة الإبادة الجماعية باستشهاد 370 الف مواطن يمني بمن فيهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وتابع: ان الشعب اليمني دأب على التضحية بأرواحه وممتلكاته لأكثر من 6 سنوات لمجرد ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل الاستقلال.

واضاف إن الشعب الیمني هم ضحايا السياسات السلبية والمزدوجة والمناهضة لحقوق الإنسان من قبل أولئك الذين يتشدقون بحقوق الإنسان مؤکدا علی دور المنظمات الدولية في انعکاس هذه الجرائم وإدانتها بشدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.

وأدان غريب ابادي بشدة المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة 21 يناير ، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية وداعميها.

ودعا مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ الخطوات التالية:

1-ادانة هذا الهجوم الإجرامي.

2-توظیف كل إمكانيات المفوضية لوقف الجرائم ضد الشعب اليمني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم ومحاسبة تحالف العدوان ومؤیدیه على أعمالهم الإجرامية.

3-بذل قصاری جهد لإعادة موضوع التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة عن الوضع في اليمن إلى جدول أعمال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

4- استخدام كل الامكانيات المتاحة لمکافحة مثل هذه الاعمال الاجرامیة التي تصنف على أنها جرائم حرب وإبادة جماعية.

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