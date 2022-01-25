٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84626248
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أمير عبد اللهيان يلتقي وزير خارجية جمهورية توغو

أمير عبد اللهيان يلتقي وزير خارجية جمهورية توغو

طهران/ 25 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- التقى وزير الخارجية الایراني "حسين أمير عبد اللهيان" اليوم الثلاثاء، نظيره من جمهورية توغو "رابرت دوسي".

هذا و قد استقبل رئیس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي، أمس الاثنین، وزير خارجية توغو.

وقال رئيسي خلال اللقاء، إن الدول الافريقية تزخر بالمصادر الطبيعية والمناجم و الموارد البشرية وتحظى بامكانيات يمكن توظيفها لتحقيق التنمية مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم استقلال هذه الدول ونموها وان طهران ترغب بتمتين العلاقات مع هذه الدول في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

من جانبه قد أكد رابرت دوسي خلال اللقاء الذي جرى امس أن بلاده تريد إقامة علاقات واسعة وشاملة مع الجمهورية الإسلامية الايران.
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