وزير الدفاع الاذربيجاني يجري مباحثات مع رئيس اركان القوات المسلحة

يذكر ان وزير الدفاع في جمهورية اذربيجان يجري زيارة على مدى يومين للجمهورية الاسلامية، وسيلتقي خلالها عددا من كبار القادة العسكريين والشخصيات السياسية في البلاد.

هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود الهادفة الى تطوير التعاون الدفاعي والعسكري والامني المشترك بين طهران وباكو.

يذكر ان ايران وجمهورية اذربيجان، تجمع بينهما قواسم مشتركة كثيرة وبما يشمل شتى المجالات التاريخية والثقافية والدينية، فضلا عن الحدود البرية والبحرية الممتدة بين البلدين.

هذه الفرص تتيح لايران واذربيجان، امكانية ترسيخ مزيد من التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والامنية؛ وانطلاقا من ذلك تجري الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، بما فيها زيارة "الفريق حسن اوف" الحالية لطهران.

انتهى ** ح ع