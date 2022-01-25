اللواء باقري : ايران تنتهج سياسة قائمة على توسيع العلاقات مع الجيران

"اللواء باقري" ادلى بهذا التصريح اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وزير الدفاع الاذربيجاني "الفريق ذاكر حسن اوف"؛ متطلعا بان تفضي الزيارة الى اتاحة فرص مناسبة للارتقاء بمستوى الاواصر الثنائية وتعزيزها لاسيما في المجالات الدفاعية والتقنية والعسكرية بين طهران وباكو.

ولفت، بان الشعب الايراني يعتز بالعلاقات الوثيقة التي تجمعه بالشعب الاذربيجاني المسلم؛ و"يسعدنا على الدوام أن نلتقي أشقاءنا الأذربيجانيين".

وصرح اللواء باقري : ان تحرير الاراضي الاذربيجانية بعد مضي 3 عقود على احتلالها، اسرّ سماحة قائدة الثورة الاسلامية والشعب الايراني الابي.

واضاف، "نحن نهتم بوحدة اراضي بلادنا، بذات النسبة من اهتمامنا حيال سلامة الاراضي في جمهورية اذربيجان".

انتهى ** ح ع

