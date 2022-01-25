٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84626455
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خلال اللقاء مع وزير الدفاع الاذربيجاني؛

اللواء باقري : ايران تنتهج سياسة قائمة على توسيع العلاقات مع الجيران

اللواء باقري : ايران تنتهج سياسة قائمة على توسيع العلاقات مع الجيران

طهران / 25 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة (الايرانية)، اللواء محمد باقري : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان تربطهما مساحات مشتركة كثيرة في المجالات التاريخية والدينية واللغوية وما شابه ذلك؛ مؤكدا ان ايران تنتهج سياسة قائمة على توسيع العلاقات مع الجيران ورفض الاحتلال بجميع اشكاله.

"اللواء باقري" ادلى بهذا التصريح اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وزير الدفاع الاذربيجاني "الفريق ذاكر حسن اوف"؛ متطلعا بان تفضي الزيارة الى اتاحة فرص مناسبة للارتقاء بمستوى الاواصر الثنائية وتعزيزها لاسيما في المجالات الدفاعية والتقنية والعسكرية بين طهران وباكو.

ولفت، بان الشعب الايراني يعتز بالعلاقات الوثيقة التي تجمعه بالشعب الاذربيجاني المسلم؛ و"يسعدنا على الدوام أن نلتقي أشقاءنا الأذربيجانيين".

وصرح اللواء باقري : ان تحرير الاراضي الاذربيجانية بعد مضي 3 عقود على احتلالها، اسرّ سماحة قائدة الثورة الاسلامية والشعب الايراني الابي.

واضاف، "نحن نهتم بوحدة اراضي بلادنا، بذات النسبة من اهتمامنا حيال سلامة الاراضي في جمهورية اذربيجان".

انتهى ** ح ع 
 

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