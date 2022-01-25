امير عبداللهيان يؤكد على تنمية العلاقات مع الدول الافريقية

تصريحات "امير عبداللهيان" اليوم، جاءت خلال اللقاء مع وزير خارجية جمهورية توغو "روبرت داسي" والوفد المرافق له؛ حيث تناول الجانبان شتى القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

ولفت وزير الخارجية الى اهمية الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين؛ كما نوه الى ارادة الجمهورية الاسلامية في تنمية العلاقات مع دول افريقيا ونقل منجزاتها المختلفة وامكانيات الشركات الايرانية في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والصحية الى تلك الدول.

من جانبه، اثنى وزير خارجية توغو على دعوة نظيره الايراني له بزيارة طهران؛ مؤكدا بدوره على استعداد "لومي" في توسيع العلاقات الثنائية ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية مع طهران.

ودعا "داسي" في لقائه امير عبداللهيان اليوم، الشركات الايرانية لعقد الاستثمارات التجارية في المشاريع البنوية داخل بلاده.

و ورد في هذا التقرير، ان الوزيرين اتفقا على تشكيل لجنة عمل مشتركة وايضا انشاء سفارتي ايران وتوغو في عواصم بعضهما الاخر وتبادل الزيارات التجارية بين البلدين.

وفي الختام، وجّه داسي دعوة الى امير عبداللهيان للقيام بزيارة لومي.

انتهى ** ح ع