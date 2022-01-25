مفاوضات فيينا تمضي قدما وسط تركيز الوفد الايراني على الضمانات

واجرى رئيس الوفد الايراني "علي باقري كني" مباحثات عند الساعة الثالثة عصرا حسب التوقيت المحلي في مدينة فيينا، مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا".

المباحثات اليومية في اطار الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران و4+ا، تواصلت خلال الفترة الاخيرة بدءا بلقاء كبير المفاوضين الايرانيين مع ممثل الاتحاد الاوروبي، ومرورا بالاجتماع مع ممثلي الترويكا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا).

ومن اهم التطورات التي شهدتها العاصمة النمساوية خلال اليومين الاخيرين، يشار الى الاجتماع الذي التأم لاول مرة بين رؤساء جميع الوفود المفاوضة لحسم النصوص النهائية، وصولا الى "وثيقة القرار" (Decision)، وملحقاتها الثلاثة حول "الغاء الحظر" و"التعهدات النووية" و"سبل تنفيذ التعهدات" من قبل الطرفين.

الى ذلك، تحدثت انباء غير رسمية ان نسبة التقدم في موضوعي الغاء الحظر والتحقق، أكثر من التقدم في موضوع الضمانات؛ لكن ما تزال هناك قضايا هامة تلزم على الأطراف الغربية ان تتخذ قرارات أساسية بشأنها.

من جانب اخر، تفيد اخر المستجدات بوجود خلافات بين اعضاء الفريق الامريكي المفاوض، حيث ترك البعض منهم طاولة المفاوضات او غادروا فيينا؛ بينما يتعين على واشنطن في هذه المرحلة الحساسة اتخاذ القرار الصعب بشأن العودة الى تنفيذ التزاماتها في المستقبل.

انتهى** ح ع

