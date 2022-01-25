اللواء باقري يؤكد على تطوير التعاون العسكري بين طهران وباكو

وقال "اللواء باقري" خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع الفريق "حسن اوف" : انني اجريت مباحثات جيدة مع وزير الدفاع في جمهورية اذربيجان الشقيقة والمسلمة؛ حيث شرحت سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يخص توسيع العلاقات مع دول الجوار، وبما يشمل التعاون العسكري والدفاعي بين طهران وباكو.

واضاف، ان الجانبين اكدا على تظافر الجهود بين القوات المسلحة الايرانية والاذربيجانية، في سياق ارساء الامن والاستقرار على صعيد البلدين.

واكد انه في ظل هذا التعاون، ستصبح الحدود المشتركة بين ايران واذربيجان حدود سلام ومودة وازدهار، ومعبرا امنا لتنقل رعايا البلدين.

الى ذلك، لفت وزير الدفاع الاذربيجاني انه استعرض خلال اللقاء اليوم مع رئيس الاركان الايرانية، القضايا الاساسية ذات الاهتمام المشترك، كما بلغه رسالة رئيس الجمهورية الاذربيجاني بشأن التاكيد على اهمية العلاقات الثنائية مع ايران.

وتابع حسن اوف : انني على يقين بان العلاقات بين ايران واذربيجان ستبلغ مستوى رفيعا عقب هذه المباحثات.

واعلن الوزير الاذربيجاني، انه دعا اللواء باقري لزيارة باكو؛ معربا عن امله في تحقيق هذه الزيارة قريبا.

انتهى ** ح ع

