السفير العماني في طهران : العلاقات بين ايران والسلطنة مميزة وعريقة

السفيرالعماني ادلى بهذا التصريح، خلال مباحثاته اليوم الثلاثاء مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، امير الحاج الايراني "حجة الاسلام سيد عبد الفتاح نواب".

ولفت "المعيني" ان عمان تتعاون مع ايران في تنظيم البرانج الثقافية والدينية بهدف التقريب بين المسلمين ومسابقات القران الكريم باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما نوه السفير العماني الى اهمية الحج بالنسبة للسملين؛ داعيا الى تبادل الخبرات بين ايران والسلطنة للارتقاء بمستوى الخدمات المخصصة للحجيج.

الى ذلك، اعتبر "حجة الاسلام نواب"، ان سلطنة عمان دولة جارة وصديقة يمكن الوثوق بها.

وفي لقائه السفير العماني لدى ايران اليوم، اشار ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، الى المباحثات التي جرت الشهر الماضي عبر الفضاء الافتراضي مع القائمين على فريضة الحج في سلطنة عمان.

ودعا حجة الاسلام نواب الى تبادل الخبرات بين البلدين من اجل تطوير البرامج المتعلقة بخدمة الحجيج؛ مصرحا ان مسؤولي شؤون الحج في ايران يرغبون في تعزيز التعاون مع زملائهم في سلطنة عمان الصديقة والشقيقة.

انتهى ** ح ع