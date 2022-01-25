وزيرا الخارجية الايراني والقطري يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية

وافادت وسائل الاعلام القطرية انه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما تم التطرق إلى آخر المستجدات الإقليمية، إلى جانب تبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
انتهى ** 2342
طهران / 26 كانون الثاني/يناير/ارنا- أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وافادت وسائل الاعلام القطرية انه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما تم التطرق إلى آخر المستجدات الإقليمية، إلى جانب تبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
انتهى ** 2342
تعليقك