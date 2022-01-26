تدشين مصنع لانتاج لقاح "فخرا" الايراني المضاد لكورونا بطاقة 5 ملايين جرعة شهريا

وقال مساعد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد مهدي فرحي، خلال مراسم افتتاح مصنع اللقاحات يوم الثلاثاء: إن لقاح "فخرا" هو لقاح إيراني مئة بالمئة ويوفر مناعة جيدة للغاية ضد متحورات فيروس كورونا.

وأضاف: ان مصنع لقاح "فخرا" قادر على إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح شهريًا.

وتابع العميد فرحي: إنه تم تسليم الشحنة الأولى من لقاح "فخرا" الذي يحمل اسم العالم النووي والدفاعي الشهيد محسن فخري زاده إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وقال: ان لقاح فخرا قادر على توفير مناعة جيدة جدا ضد متحورات فيروس كورونا وبتوزيعه الوفير من قبل وزارة الصحة سيوضع بكثافة في سلة التطعيمات العامة".

وقال رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية بهرام دارائي: انه تم إنتاج 30 مليون جرعة لقاح بجهود مختلف الشركات المحلية والمعرفية في البلاد لحد الآن.

واضاف: هذا المصنع يضم صالات على أرفع المستويات من المواصفات الصحية واستطاع زملاؤنا القيام بذلك في وقت قصير ويعد أحد الإنجازات العظيمة في إنتاج اللقاحات في البلاد ويبشر بآفاق واعدة بشأن تطوير وانتاج مختلف اللقاحات البشرية والحيوانية.

واشار رئيس إدارة الغذاء والدواء الى ان مختلف الشركات المحلية والمعرفية ستلبي احتياجات البلاد من اللقاحات ، وقال: لا توجد اية قيود على إنتاج اللقاحات في البلاد بل يمكن تصدير الفائض منه الى الخارج ايضا.

ونوه الى ان العام المقبل (العام الايراني يبدأ من 21 آذار/ مارس) سيشهد تأمين ما تحتاجه البلاد من اللقاحات المضادة من الشركات المحلية.

انتهى ** 2342