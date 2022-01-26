ايران تواجه العراق غداً في اطار التصفيات المؤهلة للمونديال

وسيلتقي المنتخب الإيراني نظيره العراقي في طهران في اطار منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"،وفي حال الفوز، ستضمن إيران تأهلها إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها. إذ تتصدّر المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بعد بداية مشوار رائع، فيما يقبع العراق في المركز الخامس قبل الأخير مع أربع نقاط فقط من دون تحقيق أي فوز.

وسیقام المباراة غدا الخمیس على ستاد "آزادي" بطهران بحضور 10 آلاف متفرج.

یذکر أن المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022، تشهد إقامة مباراتين تجمع الأولى بين منتخبي لبنان وكوريا الجنوبية، والثانية يحلّ فيها منتخب العراق ضيفًا على إيران، ويستضيف المنتخب الإماراتي نظيره السوري.

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