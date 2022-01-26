٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٠٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84627897
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امير عبداللهيان : نريد الحصول على ضمانات حقيقية .. ولا مفاوضات مباشرة مع امريكا حتى اليوم

امير عبداللهيان : نريد الحصول على ضمانات حقيقية .. ولا مفاوضات مباشرة مع امريكا حتى اليوم

طهران / 26 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : نحن يهمنا الحصول على ضمانات حقيقية وشاملة (خلال المفاوضات الجارية بين ايران و4+1 في فيينا مع التركيز على الغاء الحظر)؛ مضيفا "اننا لم نجر حتى اليوم اي مفاوضات مباشرة مع امريكا".

جاء ذلك خلال تصريحات وزير الخارجية خلال حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء، لتقديم تقرير حول عملية المفاوضات والرد على اسئلة النواب في هذا الخصوص؛ حسب ما افاد به المتحدث باسم اللجنة النيابية "محمود  عباس زادة مشكيني".

واضاف امير عبداللهيان : ان المفاوضات مع الدول الاعضاء في مجموعة 4+1 تتواصل بنحو جيد، وسط تاكيدنا على موضوع التحقق؛ وقد حصل حتى الان تقدم جيد لكن ماتزال هناك قضايا عالقة.

وقال "عباس زادة مشكيني"، نقلا عن وزير الخارجية : ان الغرب يسعى وراء الحصول على نقاط من ايران، وبواسطة مخططات بالية يريد ان يبث القلق بين الشعب وصولا الى مآربه.

امير عبداللهيان : نريد الحصول على ضمانات حقيقية .. ولا مفاوضات مباشرة مع امريكا حتى اليوم

وتابع : ان الجانب الاهم، هو اننا نريد التوصل الى اتفاق مستديم، ذي مصداقية وشامل، في اطار مبدا الربح –ر بح؛ وذلك امتثالا لتعليمات سماحة قائد الثورة من اجل تحقيق تطلعات الشعب ومصالح البلاد.

وصرح المسؤول البرلماني، ان مبدا الربح –ربح سيضمن مطالب ايران المنطقية والقانونية برفغ الحظر الظالم عنها، كما يزيل قلق الطرف الاخر.

انتهى ** ح ع 

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