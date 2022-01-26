مفاوضات رفع الحظر ماضية في اجتياز القضايا الخلافية

واشار موفد "ارنا"، ان "باقري كني" التقى صباح اليوم، رئيس الوفد الروسي المفاوض "مخائيل اوليانوف"، كما توجه قبل قليل الى فندق كوبورغ في عاصمة النمسا لاجراء مباحثات دبلوماسية مكثفة مع نائب الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، ومن ثم سيلتقي ممثلي الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا).

وبدات الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر، في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي.

والتقى اعضاء المجموعة الخماسية، يوم امس الثلاثاء، الفريق الامريكي المفاوض والذي طفت على الساحة الخلافات بين اعضائه وغادر البعض منهم فيينا على اثر ذلك.

وفي تغريدة له امس ايضا، اعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض "ميخائيل اوليانوف"، ان ممثلي الدول الاطراف ماضون في جهودهم لصياغة جزء مهم من النص النهائي لهذه المفاوضات.

وكتب "اوليانوف" : لقد كانت هذه التجرية ناجحة، رغم ان هناك بعض القضايا المتعلقة بالنص النهائي والتي ماتزال عالقة.

انتهى ** ح ع