الاطراف المفاوضة في فيينا يلتقون من جديد لحسم النص النهائي

الوفود المفاوضة منشغلة حاليا في نقاشاتها حول موضوعي التحقق (من الغاء الحظر) والضمانات، وترجمة الاراء الى مفردات وعبارات في هذا الخصوص.

الى ذلك، التقى رئيس الوفد الايراني "علي باقري كني" (اليوم) نظيره الروسي "ميخائيل اوليانوف"، كما تباحث مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا".

وبدات الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر، في 27 كانون الاول /ديسمبر 2021.

وقد التقى اعضاء المجموعة الخماسية، يوم امس الثلاثاء، الفريق الامريكي المفاوض والذي طفت على الساحة الخلافات بين اعضائه وغادر البعض منهم فيينا على اثر ذلك.

وفي تغريدة له امس ايضا، اعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض "ميخائيل اوليانوف"، ان ممثلي الدول الاطراف ماضون في جهودهم لصياغة جزء مهم من النص النهائي لهذه المفاوضات.

وكتب "اوليانوف" : لقد كانت هذه التجرية ناجحة، رغم ان هناك بعض القضايا المتعلقة بالنص النهائي والتي ماتزال عالقة.

ولا يخفى انه رغم كافة التطلعات بشان حسم صيغة الاتفاق النهائي للمفاوضات بين ايران واعضاء 4+1، يسعى قادة البيت الابيض الى طرح بعض القضايا لحرف مسار المفاوضات، والهروب الى الامام من مرحلة اتخاذ القرارات السياسية الصعبة.

انتهى ** ح ع