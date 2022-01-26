٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84628081
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واردات ايران من لقاحات کورونا بلغت 156 مليون جرعة

واردات ايران من لقاحات کورونا بلغت 156 مليون جرعة

طهران / 27 كانون الثاني/ يناير/ارنا- اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية روح الله لطيفي بان اجمالي عدد جرعات لقاحات كورونا الواردة إلى البلاد بلغ 155 مليونًا و 975 ألفًا و 308 جرعة.

وقال لطيفي في تصريح له الاربعاء: انه ومع وصول مليون جرعة من لقاح أسترازنكا صباح اليوم (الاربعاء) ممنوحة من قبل بولندا فقد بلغ عدد جرعات لقاح أسترازينيكا 16 مليونا 754 ألفا و610 جرعة منذ بداية تفشي وباء كورونا في البلاد.

وبشأن استيراد الأنواع الأخرى من لقاحات كورونا قال لطيفي: بلغ عدد جرعات لقاح "سينوفارم" المستوردة 134 مليونا و 4 آلاف و 498 جرعة ، و"سبوتنيك" 4 ملايين و 91 ألفا و 200 جرعة و"بهارات" مليون و 125 ألف جرعة، والتي وصلت البلاد عبر مطار الإمام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران.

انتهى ** 2342

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