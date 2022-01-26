واردات ايران من لقاحات کورونا بلغت 156 مليون جرعة

وقال لطيفي في تصريح له الاربعاء: انه ومع وصول مليون جرعة من لقاح أسترازنكا صباح اليوم (الاربعاء) ممنوحة من قبل بولندا فقد بلغ عدد جرعات لقاح أسترازينيكا 16 مليونا 754 ألفا و610 جرعة منذ بداية تفشي وباء كورونا في البلاد.

وبشأن استيراد الأنواع الأخرى من لقاحات كورونا قال لطيفي: بلغ عدد جرعات لقاح "سينوفارم" المستوردة 134 مليونا و 4 آلاف و 498 جرعة ، و"سبوتنيك" 4 ملايين و 91 ألفا و 200 جرعة و"بهارات" مليون و 125 ألف جرعة، والتي وصلت البلاد عبر مطار الإمام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران.

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