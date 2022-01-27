كريمة السفير الايراني في اليمن الشهيد ايرلو: والدي تعرض لـ 5 محاولات اغتيال

وقالت فاطمة ايرلو في حوار خاص مع وكالة "ارنا": لقد تعرض والدي لـ 5 محاولات اغتيال فاشلة وفي احدى هذه المحاولات تمكنت القوى الامنية اليمنية من اعتقال خلية الاغتيال التي اعترفت بانها كانت تعتزم اغتياله.

واشارت كريمة السفير الايراني السابق في اليمن الى ان السعودية وضعت عقبات في طريق اعادة والدها الذي كان قد اصيب بمرض كورونا، الى البلاد حيث ان التاخير ادى الى تفاقم حالته الصحية وبالتالي استشهاده.

وكان السفير ايرلو من جرحى الاسلحة الكيمياوية التي استخدمها النظام العراقي السابق في حربه العدوانية على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الى 1988 .

انتهى ** 2342