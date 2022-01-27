اتفاق إيران وروسيا كان للتعاون الشامل في مجال النفط والغاز

واضاف أحمد أسدزاده : تم توقيع مذكرات واتفاقيات في مجال الطاقة خلال الزيارة التي حققت إنجازات مهمة تعتبر إيجابية بشكل عام والتي تفوق التوقعات حسب المراقبين.

وتابع اسدزاده قائلا : تم تشكيل إطار لتعاون طويل الأمد وعميق بين الجانبين (إيران وروسيا) في قطاع النفط والغاز.

وامتنع نائب وزير النفط عن الخوض في تفاصيل العقود ولم يعتبر ذلك في مصلحة البلاد في الظروف الحالية، لكنه قال إن الشعب الايراني سيرى قريبا ثمرات الاتفاقيات والمذكرات بين إيران وروسيا واثرها الايجابي على اقتصاد البلاد.

يذكر ان رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي قام بزيارة الى روسيا على راس وفد سياسي واقتصادي يومي 20 و21 يناير اجرى خلالها محادثات مسهبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استغرقت 3 ساعات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى آية الله رئيسي مجموعة من الناشطين الاقتصاديين والتجار الروس ورئيس مجلس المسلمين في روسيا وكذلك ابناء الجالية الايرانية.

وزير النفط الإيراني جواد أوجي كان قد أعلن سابقا عن توقيع اتفاقيات ووثائق مهمة خلال اجتماعات عديدة مع مسؤولين وشركات نفط وطاقة روسية قوية، وقال ان الشعب الايراني سيشهد قريبا نتائج هذه الاتفاقات.

ووصف أوجي زيارته لروسيا بأنها واحدة من أكثر زياراته المثمرة، وأضاف: انجزنا اتفاقيات جيدة جدا ووقعنا على وثائق مهمة جدا فيما يتعلق بالمشاركة في تطوير حقول الغاز والنفط وإنشاء مصافي البترول ونقل التكنولوجيا والمعدات التكنولوجية التي تحتاجها هذه الصناعة، مؤكدا تحقيق كافة الاهداف في ظل الارادة الجادة للحكومة الروسية ووزارة النفط الايرانية.

انتهى** 2344