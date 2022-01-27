المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات يقام بحضور 10 شركات أجنبية

واضاف حجت شفائي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الخميس، أن 10 شركات أجنبية من اليابان وتركيا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا ستعرض أحدث المنتجات وأحدث الأجهزة والمعدات والأساليب وخطط إنتاج الفضة والمجوهرات.

وتابع رئيس اتحاد مصنعي ومصدري المجوهرات قائلا ، أن جميع أنواع المجوهرات والفضة والأحجار الكريمة والساعات والآلات والأدوات والمعدات المتعلقة بتصميم وإنتاج الذهب والمجوهرات والفضة والأحجار الكريمة و إمكانات هذه الصناعة الإيرانية ستعرض امام الزوار.

كما اشار الى عرض أحدث منتجات وقدرات الإنتاج المحلي في هذا المعرض، وقال ان من اهداف اقامة المعرض، تعريف المنتجين بأحدث تصميمات وبرامج هذه الصناعة، والوصول إلى أذواق المستهلكين المحليين والأجانب، وخلق المنافسة في الإنتاج والصادرات والخدمات .

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