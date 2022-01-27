٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84628339
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المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات يقام بحضور 10 شركات أجنبية

المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات يقام بحضور 10 شركات أجنبية

طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس اتحاد مصنعي ومصدري المجوهرات، أن النسخة الثالثة عشرة من هذا المعرض سيقام في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية في الفترة من 29 يناير الى الأول من فبراير بحضور ومشاركة 120 شركة محلية و 10 شركات أجنبية تعمل في مجال انتاج المجوهرات والخدمات والموردين.

واضاف حجت شفائي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الخميس، أن 10 شركات أجنبية من اليابان وتركيا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا ستعرض أحدث المنتجات وأحدث الأجهزة والمعدات والأساليب وخطط إنتاج الفضة والمجوهرات.

وتابع رئيس اتحاد مصنعي ومصدري المجوهرات قائلا ، أن جميع أنواع المجوهرات والفضة والأحجار الكريمة والساعات والآلات والأدوات والمعدات المتعلقة بتصميم وإنتاج الذهب والمجوهرات والفضة والأحجار الكريمة و إمكانات هذه الصناعة الإيرانية ستعرض امام الزوار.

كما اشار الى عرض أحدث منتجات وقدرات الإنتاج المحلي في هذا المعرض، وقال ان من اهداف اقامة المعرض، تعريف المنتجين بأحدث تصميمات وبرامج هذه الصناعة، والوصول إلى أذواق المستهلكين المحليين والأجانب، وخلق المنافسة في الإنتاج والصادرات والخدمات .

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