٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84628369
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مجموعة من القطع البحرية للاسطول الايراني تنطلق الى المياه الدولية الحرة

مجموعة من القطع البحرية للاسطول الايراني تنطلق الى المياه الدولية الحرة

بندرعباس/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - انطلقت من بندرعباس جنوب البلاد صباح اليوم الخميس مجموعة من السفن القتالية التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني الى المياه الدولية الحرة بهدف الاستطلاع والتدريب.

وكان مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري وقائد القوة البحرية للجيش الادميرال شهران ايراني على رأس المودعين للمجموعة البحرية التي تضم فرقاطتي تنب وبندرعباس اللوجستيتين الى جانب المدمرة دنا.

وقال قائد المقر المتقدم للبحرية الايرانية في المنطقة الجنوبية ، ان علم الجمهورية الاسلامية سيرفرف على هذا الاسطول في البحار والمحيطات الدولية حاملا صوت المستضعفين في العالم.

وخاطب الادميرال الثاني آريا شفقت رودسري كادر هذا الاسطول بالقول: عليكم تسخير كل طاقاتكم وابداعاتكم في هذه الرحلة لتعودوا الى البلاد بنتائج مثمرة من هذه الرحلة الاستكشافية والتدريبية والقتالية.

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