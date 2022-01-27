٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84628602
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مساعد وزير الطرق وبناء المدن:

اتفاق إيران وأوزبكستان لتطوير النقل بالسكك الحديدية

اتفاق إيران وأوزبكستان لتطوير النقل بالسكك الحديدية

طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - كتب الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية في رسالة على تويتر: تم توقيع بروتوكول التعاون بين سكة الحديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسكك حديد أوزبكستان.

وافادت العلاقات العامة لشركة السكك الحديدية أنه ومن أجل تعزيز التعاون المتنامي في مجال النقل بالسكك الحديدية والاستخدام الفعال لممرات النقل والعبور الدولية على طريق إيران - أوزبكستان، عقدت المحادثات في 24 من هذا الشهر، وتم التوصل إلى اتفاق بين السلطات الإيرانية والأوزبكية، افضى إلى توقيع بروتوكول تعاون يوم أمس الأربعاء 26 يناير بين سكة الحديد الإيرانية وسكك حديد أوزبكستان.

واشار "ميعاد صالحي" الى مواضيع هذه الاتفاقية على صفحته على تويتر اليوم الخميس، وكتب: اتفق الجانبان الايراني والاوزبكي بخصوص وضع شروط تعريفة تفضيلية متبادلة المنفعة لنقل البضائع في عام 2022، وتسريع تداول العربات التابعة للسكك الحديدية الأوزبكية على أراضي إيران وكيفية سفر العربات الإيرانية إلى أراضي أوزبكستان، وتطوير ممرات السكك الحديدية لعبور البضائع من الصين ودول أخرى عبر أوزبكستان إلى إيران والعكس، وتنظيم النقل المتنوع من ميناء جابهار إلى أوزبكستان والعكس.

انتهى** 2344

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