وزارة الصحة الايرانية: 30 وفاة و 14285 اصابة

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 6.293.695 شخصا، كما ارتفعت الوفيات إلى 132.333 حالة.

وأشار تقرير وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 6 ملايين و91 الفا و880 شخصا .

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و601 الفا و 957 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 873 ألفا و978 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 15 مليونا و936 الفا و 852 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 130 مليونا و 412 ألفا و 787 جرعة.

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