٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:٢٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84628664
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لأول مرة في العالم.. باحثون إيرانيون ينتجون سماد اليوريا صديق للبيئة

لأول مرة في العالم.. باحثون إيرانيون ينتجون سماد اليوريا صديق للبيئة

بوشهر/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – بعد 13 عاما من البحث والجهد، نجحت وحدة البحث والتطوير في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة وبالتعاون مع باحثين من كلية العلوم والتقنيات الحديثة في جامعة طهران، نجحت لأول مرة في العالم من الإنتاج الواسع وتوطين سماد اليوريا الصديق للبيئة بالقوة الميكانيكية وبخصائص مقاومة التكتل.

واعلنت العلاقات العامة لشركة برديس للبتروكيماويات ومقرها في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة اليوم الخميس: في عملية إنتاج سماد اليوريا الجديد، تم استخدام جزيئات نانوية مبتكرة لا تحتوي على أي مواد كيميائية أو حتى مذيبات كيميائية في بنيتها، وبمنع إطلاق الفورمالديهايد في الغلاف الجوي يمنع الإضرار بالبيئة.

ووفقا لهذا التقرير، قال الرئيس التنفيذي لشركة برديس للبتروكيماويات، أن إنتاج كميات كبيرة من سماد اليوريا بخصائص صديقة للبيئة، ( Anti-cake، Slow-release، Environment-friendly و Eco-friendly) يتم للمرة الأولى في العالم، وهذا الانجاز يساهم بالإضافة إلى زيادة أرباح المبيعات، فإنه يرفع معايير جودة المنتج والبيئة والزراعة ويزيد من الميزة التنافسية، و يضع هذا المجمع على رأس الشركات المنتجة لليوريا في العالم من خلال جذب عملاء جدد من الدول المتقدمة.

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