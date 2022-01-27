لأول مرة في العالم.. باحثون إيرانيون ينتجون سماد اليوريا صديق للبيئة

واعلنت العلاقات العامة لشركة برديس للبتروكيماويات ومقرها في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة اليوم الخميس: في عملية إنتاج سماد اليوريا الجديد، تم استخدام جزيئات نانوية مبتكرة لا تحتوي على أي مواد كيميائية أو حتى مذيبات كيميائية في بنيتها، وبمنع إطلاق الفورمالديهايد في الغلاف الجوي يمنع الإضرار بالبيئة.

ووفقا لهذا التقرير، قال الرئيس التنفيذي لشركة برديس للبتروكيماويات، أن إنتاج كميات كبيرة من سماد اليوريا بخصائص صديقة للبيئة، ( Anti-cake، Slow-release، Environment-friendly و Eco-friendly) يتم للمرة الأولى في العالم، وهذا الانجاز يساهم بالإضافة إلى زيادة أرباح المبيعات، فإنه يرفع معايير جودة المنتج والبيئة والزراعة ويزيد من الميزة التنافسية، و يضع هذا المجمع على رأس الشركات المنتجة لليوريا في العالم من خلال جذب عملاء جدد من الدول المتقدمة.

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