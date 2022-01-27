مناورة أمنية وهجومية لحرس الثورة في شرق البلاد

وجرت المرحلة الأخيرة من المناورات الأمنية والهجومية من قبل مقر ثامن الائمة (ع) للقوات البرية لحرس الثورة بشعار يا فاطمة الزهراء (ع) وفي المنطقة العامة والحدودية شاهرخت في خراسان الجنوبية.

الهدف من هذه المناورات هو تعزيز وتحسين الاستعدادات القتالية والدفاعية لوحدات القوة البرية للتعامل مع التهديدات المحتملة والجماعات الإرهابية - التكفيرية ، وكذلك نقل الخبرة إلى الجيل الجديد من قوات الحرس الثوري.

وجرت المناورة التي استغرقت 7 أيام، على أرض بمساحة 500 كيلومتر مربع تقريبا وشاركت فيها وحدات ’’المسيّرات، والقوة الجوية، والمدرعات، والمدفعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاة، والمغاوير، والحرب الإلكترونية‘‘ للتدرب على إجراء العمليات المختلطة الرامية إلى التصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة.

انتهى** 2344