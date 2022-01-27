٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:٤٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84628732
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مناورة أمنية وهجومية لحرس الثورة في شرق البلاد

مناورة أمنية وهجومية لحرس الثورة في شرق البلاد

طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - اقيمت المرحلة الاخيرة من المناورة الامنية والهجومية للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في مدينة زيركوه التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق البلاد.

وجرت المرحلة الأخيرة من المناورات الأمنية والهجومية من قبل مقر ثامن الائمة (ع) للقوات البرية لحرس الثورة بشعار يا فاطمة الزهراء (ع) وفي المنطقة العامة والحدودية شاهرخت في خراسان الجنوبية.

الهدف من هذه المناورات هو تعزيز وتحسين الاستعدادات القتالية والدفاعية لوحدات القوة البرية للتعامل مع التهديدات المحتملة والجماعات الإرهابية - التكفيرية ، وكذلك نقل الخبرة إلى الجيل الجديد من قوات الحرس الثوري.

مناورة أمنية وهجومية لحرس الثورة في شرق البلاد

وجرت المناورة التي استغرقت 7 أيام، على أرض بمساحة 500 كيلومتر مربع تقريبا وشاركت فيها وحدات ’’المسيّرات، والقوة الجوية، والمدرعات، والمدفعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاة، والمغاوير، والحرب الإلكترونية‘‘ للتدرب على إجراء العمليات المختلطة الرامية إلى التصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة.

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