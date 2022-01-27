تشكيلة المنتخب الإيراني لكرة القدم لمواجهة العراق

و يواجه المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم نظيره العراقي في مباراة مهمة مساء اليوم الخميس على استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

وتضم تشكيلة المنتخب الايراني امير عابدزاده، شجاع خليل زاده، محمد حسين كنعاني زادكان ، اميد نورافكن ، صادق محرمي، سعيد عزت اللهى، وحيد أميري، علي قلي زاده ، وسامان قدوس ، وعلي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.

وتسعى ايران للفوز بهذه المباراة لحسم التاهل الى المونديال وهو امر ليس مستبعدا نظرا لقدرات لاعبيها ومؤهلاتهم وغالبيتهم محترفون في اوروبا وتركيا وقطر والامارات، فضلا عن انها تلعب على ارضها وبين جمهورها.

ويبلغ رصيد ايران 16 نقطة في صدارة المجموعة حصدها من الفوز على سوريا 1-0 و 3-0 والعراق 3-0 والامارات 1-0 ولبنان 2-1 والتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 .

وتاتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 14 نقطة ومن ثم الامارات ولها 6 نقاط ولبنان 5 نقاط والعراق 4 نقاط وسوريا 2 نقطة.

وفي مبارتين اخريين ضمن المجموعة ذاتها تلتقي اليوم ايضا كوريا الجنوبية مع لبنان وسوريا مع الامارات.

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