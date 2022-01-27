لأول مرة منذ أكثر من سنتين .. المنتخب الايراني يجري أول مباراة بحضور الجماهير

وتجري المباراة بعد قليل في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 وفي اجواء ممطرة وطقس بارد في العاصمة طهران التي شهدت موجة من الثلوج والامطار منذ صباح الخميس.

وحضر في الملعب حتى الان أكثر من خمسة الاف متفرج فيما ينتظر الكثيرون دورهم للدخول.

كما وصل بعض المشجعين العراقيين الى ملعب ازادي لتشجيع فريقهم .

ويحضر في الملعب مراقبون صحيون لمراقبة تطبيق الجماهير للالتزامات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

واضفت النساء اللواتي يشاركن لأول مرة في تشجيع المنتخب الايراني لكرة القدم أجواء خاصة في الملعب وهن يرددن شعار (ايران ايران).

انتهى** 2344