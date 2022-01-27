٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٥:٥١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84628790
٠ Persons

سمات

لأول مرة منذ أكثر من سنتين .. المنتخب الايراني يجري أول مباراة بحضور الجماهير

لأول مرة منذ أكثر من سنتين .. المنتخب الايراني يجري أول مباراة بحضور الجماهير

طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - يستضيف المنتخب الايراني مساء اليوم الخميس نظيره العراقي على ملعب ازادي بطهران بحضور المشجعين وذلك لأول مرة منذ 841 يوما بسبب تداعيات كورونا.

وتجري المباراة بعد قليل في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 وفي اجواء ممطرة وطقس بارد في العاصمة طهران التي شهدت موجة من الثلوج والامطار منذ صباح الخميس.

وحضر في الملعب حتى الان أكثر من خمسة الاف متفرج فيما ينتظر الكثيرون دورهم للدخول.

كما وصل بعض المشجعين العراقيين الى ملعب ازادي لتشجيع فريقهم .

ويحضر في الملعب مراقبون صحيون لمراقبة تطبيق الجماهير للالتزامات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

واضفت النساء اللواتي يشاركن لأول مرة في تشجيع المنتخب الايراني لكرة القدم أجواء خاصة في الملعب وهن يرددن شعار (ايران ايران).    

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha