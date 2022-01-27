قاليباف يهنئ بتاهل ايران لمونديال قطر 2022

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها قاليباف اليوم الخميس بالمناسبة: ان تاهل رجال المنتخب الوطني الغيارى، الزاخر بالفخر الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 ، بعث على السرور والبهجة لدى الشعب الايراني العزيز الذي يشعر بالفخر لكم ايها الابطال البواسل.

واضاف: انني اذ ابارك للشعب الايراني العظيم والمدربين والطاقم الفني ولاعبي المنتخب الوطني بهذه المفخرة، آمل بان يكون شباب بلادنا البواسل منتصرين وشامخين في جميع الاصعدة دوما.

وقد نجح المنتخب الوطني الايراني في حجز بطاقة التأهل الى نهائيات بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية الحاسمة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 قبل 3 جولات من نهاية هذه التصفيات.

وبهدف مهدي طارمي الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، حقق المنتخب الإيراني بكرة القدم الفوز 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه وكانت السابقات في اعوام 1978 و 1998 و 2006 و 2014 و 2018 .

وبهذا الفوز بلغ رصيد ايران 19 نقطة في صدارة المجموعة بعد فوزه على سوريا 1-0 و 3-0 والعراق 3-0 و 1-0 والامارات 1-0 ولبنان 2-1 والتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 .

وفي لقائين جريا اليوم ايضا فازت الامارات على سوريا 2-0 وكوريا الجنوبية على لبنان 1-0 حيث رفعت كوريا الجنوبية رصيدها الى 17 نقطة في مركز الوصافة وتجمد رصيد لبنان عند 5 نقاط كما رفعت الامارات رصيدها الى 9 نقاط في المركز الثالث فيما تجمد رصيد سوريا عن نقطتين.

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