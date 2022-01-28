محافظة جيلان تمتلك طاقات تساهم في حل الكثير من المشاكل المحلية والوطنية

ولدى وصوله الى مطار مدينة رشت صرح رئيسي بأن محافظة جيلان تمتلك من الطاقات والامكانات ما يمكنها ان تساهم في حل المشكلات على الصعيد المحلي والوطني، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على تسخير هذه الامكانات لرفع مايعانيه ابناء المحافظة علي الصعيد المعيشي وتفشي البطالة .

واوضح رئيسي ان اقتصاد القطاع البحري والسياحة يمثلان جانبا مهما من الطاقات الاقتصادية لمحافظة جيلان.

واعتبر ان الادارة الجيدة والتخطيط يمكن ان يساهما في توفير فرص العمل في المحافظة مشيرا الى ان البرامج والخطط التي ستنفذ فيها قد نوقشت قبل سفره اليوم ، وبالتالي فأن هذه الزيارة ستكون انطلاقة لمشاريع مثمرة في محافظة جيلان ، ويمكن ان تشكل انعطافة في رفع جانب من المشاكل التي تعانيها المحافظة.

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