استمرار مشاورات باقري الدبلوماسية مع الاطراف الاوروبية في فيينا

المحادثات تبدأ عادة يوميا باجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين وممثل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر ان تعقد اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا والمانيا ، كما ان اجتماع الخبراء مستمرة لمناقشة العديد من المواضيع مع التركيز على رفع الحظر .

رئيس فريق المفاوضين الايرانيين كان قد عقد اجتماعا ثنائيا أمس (الخميس) مع ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، وإنريكي مورا، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

تهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال ان الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر واعطاء الضمانات والتحقق.

واعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.

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