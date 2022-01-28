امام جمعة طهران: لانقبل بتعليق الحظر بل لابد من الغائه نهائيا

واشار خاتمي الى ان امريكا غير مهتمة بالتفاوض ، بل تريد أن تفرض آراءها وعلى الاخرين الطاعة، لكن هذا مجرد حلم لم ولن يتحقق.

من جانب آخر اشاد امام جمعة طهران بزيارة الرئيس رئيسي الاخيرة الى روسيا ووصفها بالهامة والمفتاحية، مؤكدا ان هذه الزيارة كانت تحمل 18 هدفا وقد تحققت باجمعها.

واشار الى ان دستور البلاد يسمح للحكومة باقامة علاقات مع العالم كله على اساس المصالح المتبادلة ماعدا كيان الاحتلال الصهيوني وماعدا امريكا مادامت متمسكة بسياسة الهيمنة والتسلط.

وتطرق السيد خاتمي الى مايعرض له الشعب اليمني من مجازر على يد ما وصفه بالائتلاف العبري – العربي ، مستنكرا صمت المنظمات الدولية والاسلامية أمام الظلم والقتل الذي يتعرض له الشعب اليمني .

واشاد امام جمعة طهران بجهاد ومقاومة الشعب اليمني الذي بدد حلم السعودية في السيطرة على اليمن خلال اسبوعين.

الشعب الايراني يخرج في مسيرات دعما للشعب اليمني وتضامنا معه

شهدت المدن الايرانية اليوم مسيرات حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة تضامنا مع الشعب اليمني واستنكارا للمجازر التي يتعرض لها هذا الشعب من قبل تحالف العدوان.

وفي العاصمة طهران خرج المصلون بعد صلاة الجمعة مرددين شعارات تعبر عن تضامنهم مع الشعب اليمني وتستنكر الدور الامريكي والصهيوني في دعم العدوان على اليمن.

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