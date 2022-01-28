الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستعقد في القريب العاجل

و أضاف مسجدي في المقابلة: أجرينا أربع جولات من المحادثات مع الوفد السعودي في بغداد حتى الآن، والتي أحرزت تقدما جيدا ، ومن المقرر عقد الجولة الخامسة من هذه المحادثات في بغداد في المستقبل القريب.

وأكد السفير الإيراني في بغداد: يبدو أننا والسعوديين لدينا الإرادة السياسية لحل المشاكل المتبادلة بيننا.

وتابع إيرج مسجدي قائلا: في الجولات الأربع الأخيرة من المحادثات الإيرانية السعودية نوقشت قضايا مختلفة .. أعتقد أن السعوديين نظروا في مقترحات إيران وقد تؤدي إلى قرارات جيدة في الاجتماع الخامس.

وكان السفير الايراني قال مؤخرا في مقابلة مع شبكة العهد العراقية ، في اشارة الى "الامكانات والقدرات الكبيرة" بين طهران والرياض، ان دول المنطقة تستطيع حل مشاكلها بعيدا عن إملاءات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في اشارة الى الجولات الاربع من المحادثات بين الوفدين الايراني والسعودي ان المحادثات الايرانية السعودية مستمرة دون انقطاع ومن المقرر عدم طرح هذه المحادثات امام الراي العام.

انتهى** 2344