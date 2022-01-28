٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:٥٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84629658
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أمير عبداللهيان يؤكد إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وثابت يمكن التعويل عليه

أمير عبداللهيان يؤكد إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وثابت يمكن التعويل عليه

طهران / 28 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – اشار وزير الخارجية في اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، الى جهود كبير مفاوضي إيران والمبادرات التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية وفريق التفاوض، مؤكدا إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وثابت يمكن التعويل عليه.

وشرح حسين أمير عبداللهيان الذي حضر يوم الاربعاء الماضي الى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، آخر تطورات المحادثات في فيينا، وأجاب على أسئلة النواب.

وقدم عبداللهيان تقريرا عن عملية التفاوض في المجالات الأربعة وهي رفع الحظر والالتزامات النووية والحصول على الضمانات والتحقق، وأثناء الإجابة على الأسئلة تلقى آراء النواب الحاضرين في اجتماع اللجنة .

واكد وزير الخارجية على أنه حتى الآن لم يتم إجراء حوار مباشر بين فريقي التفاوض الايراني والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الآراء الفنية للجانبين يتم نقلها من خلال مذكرات مكتوبة غير رسمية وبتوسط من منسق الاتحاد الأوروبي.

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