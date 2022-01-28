الصحة الايرانية: 23 وفاة جديدة بكورونا واكثر من 16 الف اصابة

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 16757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 310 آلاف و 452 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 994 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1323 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 95 ألفا و 414 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 23 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 ألفا و 356 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 618 ألفا و 612 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 917 ألفا و 6 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 16 مليونا و 175 ألفا و 768 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 130 مليونا و 711 ألفا و 386 جرعة.

انتهى** 2344