٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:٥٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84629729
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تعليق مفاوضات فيينا عدة ايام

تعليق مفاوضات فيينا عدة ايام

فيينا/ 28 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قررت الاطراف المشاركة في محادثات فيينا حول رفع الحظر عن ايران تعليق المحادثات ابتدأ من يوم غد السبت ولعدة ايام .

أعلن ذلك مصدر مطلع للصحفيين الإيرانيين المقيمين في فيينا حسب مراسل ارنا.

كان المفاوضون في الأيام الاخيرة منشغلين في صياغة مسودة الاتفاق والبت في بعض القضايا الخلافية، وان الغالبية العظمى من الوفود أقرت بأن المحادثات تمضي قدما، على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا.

بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن رفع الحظر عن ايران في 27 ديسمبر 2021، وأن إيران تؤكد أنه كلما كان الجانب الآخر أكثر جدية واستعدادا لرفع الحظر، وكلما زادت الإرادة بقبول آليات إيران لرفع الحظر، فأن الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي، سيكون أقصر.

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