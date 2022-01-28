أمير عبداللهيان: علاقات البلاد الخارجية تشهد انفراجا

و كتب حسين أمير عبداللهيان في منشور على إنستغرام عن زيارة الرئيس رئيسي لروسيا: زيارة آية الله رئيسي لموسكو حققت إنجازا كبيرا للبلاد، حيث دامت الجلسة بين الرئيسين رئيسي وبوتين ثلاث ساعات، الأمر الذي يشير الى اهتمام بوتين بهذه الزيارة، وقد تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.

وصرح وزير الخارجية بإن الاتفاقيات والإنجازات والبرامج المختلفة لرئيس الجمهورية في موسكو تؤكد أن زيارة رئيسي كانت ناجحة وتعبر عن الدبلوماسية النشطة لرئيس الجمهورية.

وأكد أمير عبداللهيان: اننا مصممون على تجاوز الازمات والتفوق على المشاكل في ظل تلاحم ووحدة الشعب الايراني.

انتهى** 2344