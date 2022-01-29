رئيس الجمهورية: نحن مسؤولون أمام جميع المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها

وقال آية الله رئيسي، في تصريح صحفي مساء الجمعة في مدينة رشت مركز محافظة كيلان/ شمال/: إن رئيس الجمهورية يضطلع بالمسؤولية أمام جميع أبناء الشعب بمن فيهم المقيمين خارج البلاد.

وأضاف: إنني أشعر بالمسؤولية تجاه الجميع سواءً الذين صوتوا لصالحي أم لم يصوتوا (في الانتخابات الرئاسية).

وفي جانب آخر من تصريحه اعتبر رئيس الجمهورية، محافظة كيلان شمال ايران مركز الارتباط الفاعل مع دول الاتحاد الاوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وقال آية الله رئيسي: ان محافظة كيلان تعد مركز الارتباط الفاعل مع دول الاتحاد الاوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون لذا ينبغي بالتاكيد توفير البنية التحتية اللازمة في هذا الصدد وتنشيط المشاريع غير المكتملة.

وقام الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي الجمعة بزيارة عدد من مدن محافظة كيلان / شمال/ ضمن جولات الحكومة التفقدية لمحافظات البلاد في إطار الجهود الرامية لايجاد حلول لمشاكل الشعب.

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