٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84629941
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وزیر الاتصالات الايراني: قادرون على صنع اي قمر صناعي

وزیر الاتصالات الايراني: قادرون على صنع اي قمر صناعي

رشت/ 29 كانون الثاني / يناير/ارنا- اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على صنع اي قمر صناعي.

وقال زارع بور، في تصريحه الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة ماسال بمحافظة كيلان شمال ايران: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت من الدول العشرة في العالم صاحبة تكنولوجيا إطلاق الاقمار الصناعية الى الفضاء ونحن قادرون في ظل طاقات الشباب الايراني على صنع اي قمر صناعي.

واضاف: إنه رغم الحظر الجائر وتفشي فيروس كورونا الا ان ايران حققت تقدما لافتا في العديد من المجالات التكنولوجية والصحية.

وقال وزير الاتصالات: ان العديد من بلدان العالم واجهت مشاكل على صعيد توفير الكمامات والمعدات الصحية والعلاجية خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا الا ان ايران استطاعت بفضل الاعتماد على طاقاتها الذاتية والتكنولوجية تصنيع العديد من الاجهزة الطبية المعقدة والتخصصية كأجهزة التنفس الصناعي.

انتهى ** 2342

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