افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر للسياحة في طهران

ويقام هذا المعرض في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2022 . وستقام خلال الفعالية جلسات وحلقات نقاش وورش عمل واجتماعات متخصصة في قطاع السياحة بحضور أساتذة ونشطاء في هذه الصناعة وفقًا للمعايير والبروتوكولات الصحية.

وفي قسم الحرف اليدوية، بالإضافة إلى تعريف مدن وقرى الصناعات والحرف اليدوية الوطنية والدولية، تم تخصيص قسم لعرض الأعمال الفنية لأساتذة ومشاهير الحرف اليدوية والفنون التقليدية.

وقال نائب وزير السياحة بوزارة التراث الثقافي" علي اصغر شالبافيان"، في حفل افتتاح المعرض: من أجل التفاعل بين السياحة والحرف اليدوية، أقيم هذا المعرض بشكل مشترك.

وتابع شالبافيان، استطاع هذا المعرض استئناف عمله نظرا لاجراء عملية التطعيم العام باللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، وهناك أمل جديد لإحياء السياحة،مشيرا الى زيادة الطلبات على السياحة الداخلية والخارجية، مما يساعد بشكل كبير على نمو صناعة السياحة في البلاد.

ويقام هذا الحدث كل عام بهدف تعزيز القدرات الفعالة لصناعة السياحة وزيادة التوظيف في البلاد ومن أجل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وأيضًا لإنشاء الأسس اللازمة للتواجد النشط للقطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للسياحة.

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