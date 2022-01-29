حجم التجارة بين إيران وروسيا یسجل رقما قياسيا تاريخيا

وقال الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في إيران في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: بان حجم التجارة بین روسيا وإيران شهد زيادة بنسبة 89.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ 3مليارات و785 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2021.

وأعلن أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في عام 2021 بلغ أربعة مليارات دولار وهو رقم قياسي تاريخي.

واضاف ان قرابة 80 في المائة من التجارة بين البلدين هي منتجات زراعية مثل الحبوب والبذور الزيتية للخضروات والفواكه والمكسرات.

واكد جيجانشين ان هناك عدد من المشاريع التجارية بين البلدين جارية في قطاع الطاقة.

انتهى** 1453