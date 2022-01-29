٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:١٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84630494
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حجم التجارة بين إيران وروسيا یسجل رقما قياسيا تاريخيا

حجم التجارة بين إيران وروسيا یسجل رقما قياسيا تاريخيا

مسکو / 29 كانون الثاني / يناير/ارنا- أعلن الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في إيران رستم جيجانشين أن حجم التجارة مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة في العام الماضي (2021) سجل رقما قياسيا تاريخيا بلغ نحو أربعة مليارات دولار.

وقال الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في إيران في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: بان حجم التجارة بین روسيا وإيران شهد زيادة بنسبة 89.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ  3مليارات و785 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2021.

وأعلن أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في عام 2021 بلغ أربعة مليارات دولار وهو رقم قياسي تاريخي.

واضاف ان قرابة 80 في المائة من التجارة بين البلدين هي منتجات زراعية مثل الحبوب والبذور الزيتية للخضروات والفواكه والمكسرات.

واكد جيجانشين ان هناك عدد من المشاريع التجارية بين البلدين جارية في قطاع الطاقة.

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