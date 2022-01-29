الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 24 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 132 الف و380 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 11 الف و 731 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و322 الف و 183 شخصا.

وأضافت أن الف و 362 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و98 الفا و 675 شخصا لغاية الآن.

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