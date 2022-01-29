مباراة إيران والإمارات ستقام بدون حضور المتفرجين

وعقدت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اجتماعها اليوم (السبت) بحضور رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي. وتقرر في الاجتماع بان تقام المباراة بين منتخبي كرة القدم الإيراني والإماراتي بدون حضور المتفرجين نظرا لانتشار كورونا بشكل متزايد .

ونجح المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم في حجز بطاقة التأهل الى نهائيات بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي في مباراة جرت مساء امس الخميس على استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 .

وبهدف "مهدي طارمي" الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، حقق المنتخب الإيراني بكرة القدم فوزا 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة السادسة.

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