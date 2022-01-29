٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84630783
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مسؤول : النساء يشغلن 30 بالمئة من متسلقي الجبال في ايران

مسؤول : النساء يشغلن 30 بالمئة من متسلقي الجبال في ايران

بجنورد / 29 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس اتحاد التسلق في ايران "رضا زارعي"، ان النساء يشغلن 30 بالمئة من اجمالي متسلقي الجبال في ايران، والذي يبلغ 200 الف رياضي؛ مبينا ان السنوات الاخيرة شهدت زيادة في نسبة المتسلقات الايرانيات.

وفي تصريحه خلال الاجتماع السنوي لرياضة التسلق بمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق) اليوم، اضاف "زارعي" لمراسل "ارنا" ان 60 بالمئة من مجموع الناشطين في مجال التسلق داخل البلاد، ينشطون بشكل فاعل في 35 رياضة تابعة للتسلق. 

كما اشار هذا المسؤول بوزارة الرياضة والشباب الايرانية، بان 75 بالمئة من المنتسبين الى اتحاد التسلق في ايران يواصلون نشاطهم في مجال تسلق الجبال.

كما نوّه الى تألق المتلسق الايراني من اهالي خراسان الشمالية "محسن بهشتي راد" في بطولة تسلق الجليد العالمية بروسيا واحرازه الميدالية الذهبية.  

يذكر ان هيئة التسلق في خراسان الشمالية تضم في عضويتها الفا و600 متسلق ومتسلقة.

 انتهى ** ح ع 
 

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