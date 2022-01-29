مسؤول : النساء يشغلن 30 بالمئة من متسلقي الجبال في ايران

وفي تصريحه خلال الاجتماع السنوي لرياضة التسلق بمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق) اليوم، اضاف "زارعي" لمراسل "ارنا" ان 60 بالمئة من مجموع الناشطين في مجال التسلق داخل البلاد، ينشطون بشكل فاعل في 35 رياضة تابعة للتسلق.

كما اشار هذا المسؤول بوزارة الرياضة والشباب الايرانية، بان 75 بالمئة من المنتسبين الى اتحاد التسلق في ايران يواصلون نشاطهم في مجال تسلق الجبال.

كما نوّه الى تألق المتلسق الايراني من اهالي خراسان الشمالية "محسن بهشتي راد" في بطولة تسلق الجليد العالمية بروسيا واحرازه الميدالية الذهبية.

يذكر ان هيئة التسلق في خراسان الشمالية تضم في عضويتها الفا و600 متسلق ومتسلقة.

انتهى ** ح ع

