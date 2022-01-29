التجارة الخارجية الايرانية تسجّل نموا بنسبة 34 بالمئة في غضون 5 اشهر

وتفيد التقارير الاحصائية حول تقييم اداء الحكومة الايرانية الجديدة في غضون الاشهر الماضية، ان قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد بلغت 21 مليارا و102 مليون دولار وقيمة الواردات 24 مليارا و842 مليون دولار؛ وبما يشير الى 34 في المئة زيادة مقارنة بالاشهر الخمس الاخيرة من عهد الحكومة السابقة.

وفي مجال الصادرات النفطية، فقد نوهت الاحصائيات بان حكومة "رئيسي" استطاعت في سياق الالتفاف على الحظر الظالم وافشال نتائجه، ان تحقق زيادة بواقع 40 بالمئة من حيث الحجم، و100% في قيمة الصادرات خلال الاشهر الخمس الاخيرة.

الى ذلك، اعتبر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني "احسان خاندوزي"، ان زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الاجنبي لشراء السلع الاساسية، من اهم الانجازات التي حققتها الحكومة الايرانية الجديدة خلال الفترة الاخيرة.

انتهى ** ح ع

