ايران تواجه السعودية للتنافس على المركز الثالث ببطولة آسيا لكرة اليد

وكانت ايران قد خسرت امام قطر في المباراة التي جرت بينهما عصر السبت بنتيجة 34-19 في الدور نصف النهائي للبطولة فيما خسرت السعودية امام البحرين في المباراة الاخرى للدور نصف النهائي والتي جرت مساء السبت بنتيجة 29-20 .

وبذلك ستلتقي ايران والسعودية للتنافس على المركز الثالث فيما تلتقي قطر والبحرين في النهائي يوم غد الاثنين.

وكانت ايران قد تصدرت مجموعتها في الدور الاول بالفوز على الهند 42-29 واستراليا 32-10 والسعودية 24-20 وفي الدور الثاني فازت على العراق 28-25 والكويت 27-26 وخسرت امام البحرين 36-26 .

وتجري منافسات بطولة امم آسيا بكرة اليد في نسختها العشرين في مدينة الدمام شرق السعودية وتاهلت 4 منتخبات الى بطولة كأس العالم 2023 في بولندا والسويد وهي ايران والسعودية والبحرين وقطر.

ويتنافس العراق مع كوريا الجنوبية للفوز بالمركز الخامس وحجز بطاقة التاهل الخامسة والاخيرة عن القارة الاسيوية لبطولة كاس العالم.

وحلت المنتخبات التالية في المراكز من 9 الى 16 وهي 9-الامارات 10-عمان 11-هونغ كونغ 12-الاردن 13-فيتنام 14-سنغافورة 15-الهند 16-استراليا.

انتهى ** 2342