قائد الثورة الاسلامية: العدو كان يسعى وراء انهيار الاقتصاد الايراني

وصرح سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم الاحد خلال استقباله جمعا من ناشطي القطاعات الانتاجية في حسينية الامام الخميني (ره) بطهران، ان العدو شن حربا اقتصادية على ايران بهدف الانهيار الاقتصادي كي يجعل ابناء الشعب الايراني بوجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ويتمكن من تنفيذ مخططاته السياسية الخبيثة.

وخاطب الناشطين الاقتصاديين واضاف: انكم وقفتم بوجه العدو و ان الضباط الذين صمدوا خلال هذا الدفاع المقدس كانوا رواد الاعمال والمدراء الاكفاء في المجال الاقتصادي وجنودهم كانوا العمال الذين دخلوا الساحة بالصدق و الاخلاص وان جميع الناشطين في المجال الاقتصادي لعبوا دورا في صنع هذه المفخرة المتمثلة في الحفاظ على اقتصاد البلاد.

ومضى سماحته بالقول ان قطاع الانتاج ناشط في البلاد بحمد الله مؤكدا اذا كنا نلمس مماشاة اكثر من قبل المسؤولين في الحكومة كنا قادرين على صنع مفخرة كبرى وكنا نعيش في ظروف افضل مما نكون فيها حاليا.

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